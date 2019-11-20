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Кудрин оценил потенциал роста экономики России 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Кудрин оценил потенциал роста экономики России
Фото: РИА Новости
Потенциал роста экономики России без дополнительных изменений будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в хлде выступления на форуме «Россия зовет».
«Я пока вижу, что потенциал роста будет оставаться в пределах около 1,5% роста ВВП ежегодно без дополнительных вот такого рода изменений» — сказал Кудрин.
По словам Кудрина, главные вызовы для потенциала экономического роста заключаются, в том числе в том, что у нас «недостаточно структурно национальные реформы сегодня проходят.»
«То есть у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами, в том числе и правительства в первую очередь», — сказал он.
Также глава Счетной палаты подчеркнул, что доля государства в экономике за последние десять лет выросла почти на 10 п.п. — до примерно 47-48%.
Кудрин отметил демографические вызовы, в частности, снижение доли трудоспособного населения. По его словам, существенно наращивать темпы роста можно за счет роста производительности.
«Насколько мы считаем, что в ближайшие годы мы сумеем этот разворот к более высокой производительности сделать? Сейчас производительность труда в России в два раза ниже, чем в Евросоюзе в среднем. Это значит, у нас хорошие резервы есть, то есть есть модели управления, есть технологии, которые позволили бы нам этот разворот сделать. Но наши шаги в этом направлении должны, видимо, быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы технологической в том числе революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных», — сказал Кудрин.
Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2019 году рост экономики России составит 1,3%, в 2020 году рост ВВП ускорится до 1,7%.
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Теги:
Экономика , Алексей Кудрин , ЕС , Счетная палата , Минэкономразвития
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