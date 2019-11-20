Кудрин оценил потенциал роста экономики России

Потенциал роста экономики России без дополнительных изменений будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в хлде выступления на форуме «Россия зовет».

«Я пока вижу, что потенциал роста будет оставаться в пределах около 1,5% роста ВВП ежегодно без дополнительных вот такого рода изменений» — сказал Кудрин.

По словам Кудрина, главные вызовы для потенциала экономического роста заключаются, в том числе в том, что у нас «недостаточно структурно национальные реформы сегодня проходят.»

«То есть у нас вызовы, которые сложились перед российской экономикой, не вполне покрываются шагами, в том числе и правительства в первую очередь», — сказал он.

Также глава Счетной палаты подчеркнул, что доля государства в экономике за последние десять лет выросла почти на 10 п.п. — до примерно 47-48%.

Кудрин отметил демографические вызовы, в частности, снижение доли трудоспособного населения. По его словам, существенно наращивать темпы роста можно за счет роста производительности.

«Насколько мы считаем, что в ближайшие годы мы сумеем этот разворот к более высокой производительности сделать? Сейчас производительность труда в России в два раза ниже, чем в Евросоюзе в среднем. Это значит, у нас хорошие резервы есть, то есть есть модели управления, есть технологии, которые позволили бы нам этот разворот сделать. Но наши шаги в этом направлении должны, видимо, быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы технологической в том числе революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных», — сказал Кудрин.