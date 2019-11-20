Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным о неизрасходованном триллионе в бюджете

«В этом году только федеральный бюджет не использует своих ассигнований и назначений на 1 трлн рублей… правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — заявил Кудрин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы… то сейчас казначейство каждый рубль отслеживает», — ответил Антон Силуанов.

«Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты — нет», — отметил он.

«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — добавил министр.

Орешкин также возразил Кудрину.

«Макроэкономически Алексей Леонидович, мне кажется, немножко передернул. 700 миллиардов не потраченных с прошлого года, они были потрачены в начале этого года. В итоге вся разница в 200—300 миллиардов — всего, с точки зрения влияния на совокупный спрос. Здесь никого не надо пугать этим триллионом», — заявил он.