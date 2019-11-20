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Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным о неизрасходованном триллионе в бюджете 

Банки.ру + ещё 3 56 минут назад
Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным
Фото: ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал правительство за рост неисполнения бюджетных расходов. Министр экономического развития Максим Орешкин попросил его «не передергивать», а глава Минфина Антон Силуанов заявил, что неизрасходованный в 2019 году 1 трлн рублей потратить можно, но это было бы неэффективно.
«В этом году только федеральный бюджет не использует своих ассигнований и назначений на 1 трлн рублей… правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — заявил Кудрин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы… то сейчас казначейство каждый рубль отслеживает», — ответил Антон Силуанов.
«Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты — нет», — отметил он.
«Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — добавил министр.
Орешкин также возразил Кудрину.
«Макроэкономически Алексей Леонидович, мне кажется, немножко передернул. 700 миллиардов не потраченных с прошлого года, они были потрачены в начале этого года. В итоге вся разница в 200—300 миллиардов — всего, с точки зрения влияния на совокупный спрос. Здесь никого не надо пугать этим триллионом», — заявил он.
«Насчет передернул. В 2017 году правительство не потратило примерно 250 миллиардов рублей своевременно, в 2018-м — 770 (млрд рублей. — Прим. ред.), в этом году — триллион. Я не знаю государства, где 16 млрд долларов, заложенных в бюджете определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы тут изменили немного процесс, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены», — парировал Алексей Кудрин.
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Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , Счетная палата , Минфин
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