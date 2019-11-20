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Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным 

Рамблер + ещё 4 19 минут назад
Министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин поспорили с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным о неисполнении бюджета. Об этом сообщают «Банки.ру».
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Москве, на площадке Центра международной торговли, проходит 11-й инвестиционный форум «Россия зовет!». На полях форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2019 году ассигнования и назначения федерального бюджета не будут использованы на триллион рублей.
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на триллион», — заявил он.
Министр экономического развития Максим Орешкин в ответ обвинил Кудрина в «передергивании». Тот в ответ заявил, что в 2017-м правительством не было потрачено своевременно около 250 миллиардов рублей, а в 2018-м — 770 миллиардов рублей.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, признал, что «есть проблема в управлении». По его словам, казначейство «каждый рубль отслеживает», а потратить непотраченное вовремя было можно, но исключительно неэффективно.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , ЦМТ Москвы , Счетная палата
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