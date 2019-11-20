Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Экономика
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика
Путин признал тревогу из-за санкций
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
63.97
70.77
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
61.25
–0.08 Золото
1473.68
+0.02 РТС
1446.85
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1057
–0.0014
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Путин оправдал жесткую политику ЦБ 

Банки.ру + ещё 2 1 час назад
Путин оправдал жесткую политику ЦБ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что ЦБ имеет право на «жесткие и последовательные» действия в денежно-кредитной политике.
Российский президент признал, что возникают вопросы, насколько соответствуют уровню и структуре экономики «жесткие и последовательные действия» Центрального банка. «Это камешек, так сказать, в огород Банка России, прежде всего», — сказал он.
«Несмотря на всякие россказни об отсутствии демократических институтов в России, у нас такие существуют и в политической сфере, и в сфере экономики <…> Что касается экономики, то соответствующими законами предусмотрены исключительные права и Банка России, и правительства Российской Федерации. И они в диалоге между собой выстраивают соответствующую макроэкономическую и денежно-кредитную политику», — отметил Владимир Путин.
«Задним числом мы все умные. Некоторые эксперты говорят, ну вот Банк России мог бы к этим 6,5% ключевой ставки прийти раньше прийти <…> Где-то хотя бы в первом квартале текущего года. Наверное, это можно было бы сделать, и, наверное, это сказалось бы на темпах роста. Но Банк России проводит самостоятельную политику. Он имеет на это право и пользуется им в полном объеме», — заключил президент.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Банки.ру: последние новости
​Путин: санкции позитивно отразились на экономическом суверенитете России ​Путин: санкции позитивно отразились на экономическом суверенитете России Путин: мировая экономика не уйдет в рецессию в ближайшее время Путин: мировая экономика не уйдет в рецессию в ближайшее время Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным о неизрасходованном триллионе в бюджете Кудрин поспорил с Силуановым и Орешкиным о неизрасходованном триллионе в бюджете
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Владимир Путин , Правительство РФ , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами 106
Путин признал тревогу из-за санкций
Путин признал тревогу из-за санкций 421
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России
Путин рассказал о влиянии санкций на экономику России 4
Видео
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение