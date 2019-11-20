Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине

Россия и Украина обсуждали возобновление прямых поставок газа на 15 млрд кубометров. Такое предложение было выдвинуто в Брюсселе на прошедших в октябре переговорах с Украиной при посредничестве Еврокомиссии , заявил глава Минэнерго Александр Новак . Договор о транзите заканчивается в конце года, но стороны по-прежнему далеки от его подписания.

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

«Это примерно те цифры, которые обсуждаются», — уточнил российский чиновник.

По словам Новака, это предложение прозвучало еще 28 октября, когда состоялись очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

«Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», — пояснил чиновник.

Накануне «Нафтогаз» назвал фейком то, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ у России на 15 млрд кубометров. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления — неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления ТАСС были более элегантные», — отметили в «Нафтогазе».

В настоящее время вопрос о возобновлении прямых поставок — второстепенный, главная проблема — с продлением транзита поставок из России через Украину.

Транзитный контракт на поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему истекает 31 декабря 2019 года. Он действует уже 10 лет между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

О продлении договора Москва и Киев договориться пока не смогли, даже несмотря на посредничество Европейской комиссии.

Так, «Газпрому» выгоден краткосрочный контракт, поскольку в обход украинской ГТС к началу 2020 года заработает две трубы — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Украина же хочет заключить долгосрочный контракт. На этом настаивает и Еврокомиссия. По их предложению, Киеву и Москве следует заключить контракт на транзит газа на 10-летний период с минимальным объемом мощностей в 60 млрд кубометров в год.

«Украине нужен не промежуточный вариант на один год. Украину устраивает долгосрочный контракт [с «Газпромом»], который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы», — заявлял, в частности, премьер-министр Украины Алексей Гончарук (цитата по ТАСС).

По его словам, промежуточное решение на один год сужит для того, чтобы россияне завершили свою инфраструктуру, с помощью которой потом планируют совершать давление на страны Европы, в частности Украину.

А Киев, добавил Гончарук, хочет прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы со своими европейскими партнерами на европейских правилах.

К тому же на Украине не хотят отказываться от судебных исков к России.

18 ноября «Газпром» по факсу отправил «Нафтогазу» предложение по транзиту — продлить действующий контракт или заключить новый на один год. Украинская компания его не одобрила. В частности, российский газовый монополист выдвинул ряд требований. А именно отказ от всех судебных претензий и разбирательств.

Так, «Газпром» добивается пересмотра решения Стокгольмского арбитража. По его итогам российская компания осталась должна «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного контракта.

Украинская компания пытается же взыскать российский долг путем ареста зарубежных активов российского газового монополиста.

При этом требования Киева только растут. Так, в ноябре «Нафтогаз» подал в арбитраж новый иск против «Газпрома».

Снять судебные претензии к российскому газовому монополисту Киев не согласится, «это нереальный сценарий», заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

«Никто не будет отказываться от денег, которые, как они считают, могут взять. Они уже почувствовали вкус денег, поэтому эти миллиарды долларов они уже включили фактически в свой бюджет», — сказал Пикин.