Путин признал тревогу из-за санкций

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Путин рассказал о тревоге из-за санкций США 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Президент России Владимир Путин признался, что первые антироссийские санкции вызвали у него тревогу, сообщает «Интерфакс». Глава государства сделал заявление на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Путин подчеркнул, что в результате санкции спровоцировали достижение значимых результатов в импортозамещения.
«Я хочу поблагодарить всех своих коллег — сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — отметил национальный лидер.
По его словам, со временем антироссийские ограничения приобрели эффект бумеранга.
«Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все», — заявил президент, уточнив, что потери от введения санкций исчисляются миллиардами долларов.
При этом, вопрос о возможном снятии ограничений против России, глава государства переадресовал Конгрессу США.
Как ранее сообщал «Рамблер», Европейский союз на год продлил санкции в отношении России из-за применения и распространения химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В санкционный список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четверо, причастных, по мнению Евросоюза, к инциденту в Солсбери, а также одна организация — Центр научных исследований в Сирии.
Комментарии422 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Экономика , Видео , Владимир Путин , Банк ВТБ , ЕС , Конгресс США , Интерфакс
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