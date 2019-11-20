Путин признал тревогу из-за санкций

Путин рассказал о тревоге из-за санкций США

Президент России Владимир Путин признался, что первые антироссийские санкции вызвали у него тревогу, сообщает «Интерфакс». Глава государства сделал заявление на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Путин подчеркнул, что в результате санкции спровоцировали достижение значимых результатов в импортозамещения.

«Я хочу поблагодарить всех своих коллег — сделан очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета», — отметил национальный лидер.

По его словам, со временем антироссийские ограничения приобрели эффект бумеранга.

«Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все», — заявил президент, уточнив, что потери от введения санкций исчисляются миллиардами долларов.

При этом, вопрос о возможном снятии ограничений против России, глава государства переадресовал Конгрессу США