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Путин сделал прогноз по мировой экономике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 54 минуты назад
Путин сделал прогноз по мировой экономике
Фото: РИА Новости
Мировая экономика в ближайшее время не уйдет в рецессию, несмотря на торговые войны между США и Китаем, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Темпы (роста) мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее. В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между США и Китаем», — приводит слова главы государства ТАСС.
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Теги:
Экономика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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