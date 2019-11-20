Путин сделал прогноз по мировой экономике 

Мировая экономика в ближайшее время не уйдет в рецессию, несмотря на торговые войны между США и Китаем, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Темпы (роста) мирового ВВП, на мой взгляд, будут наращиваться, несмотря на все проблемы, связанные с торговыми войнами, ограничениями по политическим соображениям и так далее. В рецессию вряд ли уйдет мировая экономика в ближайшее время, даже несмотря на торговые войны между США и Китаем», — приводит слова главы государства ТАСС.