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Помощник Путина назвал три способа оживления экономики 

Рамблер + ещё 15 24 минуты назад
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
Фото: РИА Новости
Помощник президента России Андрей Белоусов среди способов ускорения экономического роста назвал снижение ЦБ ключевой ставки, улучшение инвестиционного климата и доступность новых технологий для бизнеса. Об этом он рассказал газете «Известия».
По словам Белоусова, России необходимо удешевить заимствования благодаря снижению Центральным банком ключевой ставки до 5%. Вторым пунктом, который необходимо выполнить, является улучшение инвестиционного климата при помощи запуска регулярной гильотины и защиты бизнесменов от давления силовиков. В-третьих, нужно повысить доступность технологии для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами, подчеркнул помощник президента.
«С подготовкой инженеров несколько лет назад нам удалось если не решить проблему, то, по крайней мере, выйти на устойчивую траекторию. С рабочими профессиями работу мы только начинаем. Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой», — подчеркнул он.
При этом, по данным Минтруда, которые привело издание, уже организовано профессиональное обучение работников и россиян старшего возраста, в том числе по рабочим специальностям.
По мнению опрошенных газетой экспертов, реализация мер, которые предложил помощник президента России, действительно позволит ускорить экономический рост, однако они сочли, что «запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий».
«Рамблер» писал, что ранее российский рубль установил рекорд по стабильности: прогнозы инвесторов по колебаниям курса национальной валюты опустились до минимума за пять лет — с докризисного 2014 года.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Статьи , Андрей Белоусов , Минтруд , Центральный банк России , газета "Известия"
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