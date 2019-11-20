Названа цена российского газа для Молдавии

Цена на российский газ для Молдавии в 2020 году составит $173 за 1 тыс. куб. м

Цена на российский газ для Молдавии с значительно снизится под влиянием изменений формулы цены контракта — до $173 за тысячу кубометров. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров. "Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет $173 за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня", — добавил российский вице-премьер.

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