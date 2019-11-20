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«Северному потоку-2» дали шанс ускориться 

Lenta.ru 2 часа назад
«Северному потоку-2» дали шанс ускориться
Фото: РИА Новости
Поставки газа по строящемуся газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в этом году, несмотря на задержу с выдачей разрешения Данией. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.
«Может быть, и в этом году», — ответил он на вопрос о поставках, добавив, что вопрос технический, и лучше его задавать оператору проекта компании Nord Stream 2.
По словам Новака, помимо достройки трубы, необходимо время на пусконаладочные работы. В любом случае, уверен он, в ближайшие месяцы газ по «Северному потоку-2» пойдет.
«Северный поток-2» предполагалось достроить к концу 2019 года, но Дания выдала разрешение на работы в своих водах только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, на укладку труб потребуется пять недель, однако начать работы из-за юридических формальностей можно только в конце ноября. Поэтому более вероятным сроком запуска газопровода считается начало следующего года.
Дополнительной сложностью для проекта стало ужесточение правил ЕС, которое распространяет нормы, действующие в Европе, на магистрали, приходящие из третьих стран. Под это правило может попасть и «Северный поток-2». Если Германии не удастся вывести газопровод из-под действия правила, загружать его разрешат только наполовину.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Алексей Миллер , Александр Новак , Газпром , ЕС , РИА Новости
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