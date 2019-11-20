«Северному потоку-2» дали шанс ускориться

Поставки газа по строящемуся газопроводу «Северный поток-2» могут начаться уже в этом году, несмотря на задержу с выдачей разрешения Данией. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак , передает РИА Новости.

«Может быть, и в этом году», — ответил он на вопрос о поставках, добавив, что вопрос технический, и лучше его задавать оператору проекта компании Nord Stream 2.

По словам Новака, помимо достройки трубы, необходимо время на пусконаладочные работы. В любом случае, уверен он, в ближайшие месяцы газ по «Северному потоку-2» пойдет.

«Северный поток-2» предполагалось достроить к концу 2019 года, но Дания выдала разрешение на работы в своих водах только 30 октября. По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера , на укладку труб потребуется пять недель, однако начать работы из-за юридических формальностей можно только в конце ноября. Поэтому более вероятным сроком запуска газопровода считается начало следующего года.