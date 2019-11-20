Регионам России снизят налоги

Правительство нашло способ помочь регионам с долговой нагрузкой. Если власти субъекта федерации начнут стимулировать инвестиции, то для них изменят график погашения кредитов из федерального бюджета. Такая поправка одобрена накануне Госдумой , пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».

С 2018 года регионы погашают долги по следующему графику: по пять процентов в течение двух лет, десять процентов в 2020-м и по 20 процентов в оставшееся время.

Теперь в проекте федерального бюджета платежи снижены до пяти процентов в период 2020-2024 годов, но только при условии, что сэкономленные средства уйдут на инвестиции. Когда от вложений пойдет отдача, региону могут дополнительно списать долг, например, в счет уплаченных инвестпроектами налогов. Однако если обязательство по инвестициям выполнить не удастся, то кредит придется вернуть досрочно.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что воспользоваться идеей смогут все регионы. Он оценил сумму, которую недополучит федеральный бюджет после реструктуризации, в 440 миллиардов рублей за пять лет.

По состоянию на 1 сентября Счетная палата оценивала долг регионов перед федеральным бюджетом почти в триллион рублей. С начала года он вырос почти на 50 миллиардов. В ближайшие три года субъекты должны вернуть 340 миллиардов рублей. В отдельных регионах долг превышает треть ежегодных доходов, и, чтобы расплачиваться по существующей схеме, им придется отдавать до десять процентов доходов. Как отмечают эксперты, такая ситуация привела бы к новым займам на рынке, но под более высокие проценты, или урезанию социальных расходов.

Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении 19 ноября. С момента первого рассмотрения в документ внесены 440 поправок, которые касаются распределения 740 миллиардов рублей. Основные параметры бюджета сохранились.