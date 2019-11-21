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Американское судно доставило в Европу СПГ для Украины 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Американское судно доставило в Европу СПГ для Украины
Фото: globallookpress.com
Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США прибыл в польский порт на Балтийском море Свиноуйсьце. Там расположен терминал СПГ.
Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.
Это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что в августе польская компания PGNiG анонсировала начало поставок Киеву к концу 2019 года природного газа, полученного в результате регазификации американского СПГ. Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Газ поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах.
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Теги:
Экономика , Компании , Рынки
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