Американское судно доставило в Европу СПГ для Украины

Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США прибыл в польский порт на Балтийском море Свиноуйсьце. Там расположен терминал СПГ.

Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

Это ещё один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что в августе польская компания PGNiG анонсировала начало поставок Киеву к концу 2019 года природного газа, полученного в результате регазификации американского СПГ. Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Газ поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах.