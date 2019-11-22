Российские банки скупают евро

Рекордные темпы скупки банками евро связаны с постепенным отказом России от использования доллара для расчета с ключевыми торговыми партнерами. Об этом сообщает «Вести. Экономика».

По данным Банка России, которые привело издание, в сентябре российские банки купили евровалюту на сумму почти 2 млрд в долларовом эквиваленте, что почти вдвое больше, чем покупка долларов. При этом за последний год доля евро во внешнеторговых сделках российских компаний выросла на 4% до 21%.

«Основным индикатором спроса на евровалюту является достаточно долгосрочный тренд, который мы уже наблюдаем. Это общие процессы дедолларизации российской экономики. То есть большинство российских компаний стремятся осуществлять свои расчеты, в том числе за экспортные поставки, в евровалюте», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Так, по данным издания, крупнейшие компании нефтегазового сектора России «Роснефть» «НОВАТЭК» уже полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам.

Спрос на евро, по мнению аналитиков, также может быть связан и с тем, что на фоне опасений по Brexit европейская валюта существенно подешевела, и банкиры, возможно, ожидают ее удорожания.

«Рамблер» писал, что ранее Bloomberg признало, что власти справляются с поручением президента России сократить роль доллара в международной торговле на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой.