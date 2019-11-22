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Российские банки скупают евро 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Российские банки скупают евро
Фото: РИА Новости
Рекордные темпы скупки банками евро связаны с постепенным отказом России от использования доллара для расчета с ключевыми торговыми партнерами. Об этом сообщает «Вести. Экономика».
По данным Банка России, которые привело издание, в сентябре российские банки купили евровалюту на сумму почти 2 млрд в долларовом эквиваленте, что почти вдвое больше, чем покупка долларов. При этом за последний год доля евро во внешнеторговых сделках российских компаний выросла на 4% до 21%.
«Основным индикатором спроса на евровалюту является достаточно долгосрочный тренд, который мы уже наблюдаем. Это общие процессы дедолларизации российской экономики. То есть большинство российских компаний стремятся осуществлять свои расчеты, в том числе за экспортные поставки, в евровалюте», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Так, по данным издания, крупнейшие компании нефтегазового сектора России «Роснефть» и «НОВАТЭК» уже полностью исключили американскую валюту из платежей по экспортным контрактам.
Спрос на евро, по мнению аналитиков, также может быть связан и с тем, что на фоне опасений по Brexit европейская валюта существенно подешевела, и банкиры, возможно, ожидают ее удорожания.
«Рамблер» писал, что ранее Bloomberg признало, что власти справляются с поручением президента России сократить роль доллара в международной торговле на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Антон Покатович , Новатэк , Роснефть , Bloomberg
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