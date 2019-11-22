Европа сделала рекордные запасы газа

Страны Европы заполнили свои хранилища газа на 96%, что является беспрецедентно высоким показателем, сообщали СМИ.

Как пишет газета «Эко», такие данные были озвучены на 24-м Международном саммите по газу и электроэнергии в Париже представителями консалтинговой компании Cedigaz собирающей информацию о газовой отрасли мира.

По оценкам Cedigaz, природный газ поступил в страны Европы как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. При этом СПГ в первые 10 месяцев нынешнего года было импортировано более 30 млн тонн, что на 80% превышает уровень 2018 года. Как подчеркнул в этой связи заведующий газовым сектором в корпорации Total Филипп Соке, это рекордный показатель для Европы, передает ТАСС.

Во Франции, Испании и Италии импорт газа вырос в пределах 50–75%. В Великобритании, Нидерландах и Греции он увеличился более чем в три раза.

По информации издания, подобная ситуация сложилась благодаря тому, что уже с прошлого года в секторе наблюдается перепроизводство.

«Оно обусловлено, с одной стороны, постоянно растущим уровнем предложения, в частности, связанного с добычей сланцевого газа в США. В то же время гигантские заводы по сжижению газа в 2018–2019 годах вступили в строй в США, Австралии и России», — пишет издание.

«Эко» приводит прогнозы Cedigaz, согласно которым в 2019 году объем производства СПГ в мире вырастет на 11%, что станет самым высоким показателем с 2011 года.

Эксперты также обращают внимание на значительные изменения в спросе на газ, в первую очередь в Азии. Спад спроса связан как с теплой последней зимой в регионе, так и с тем, что такие крупные в прошлом импортеры СПГ, как Япония и Южная Корея, расширили производство электроэнергии на своих АЭС. В Индии конкуренцию газу составляет дешевый уголь, что выразилось снижении импорта СПГ. При этом импорт его Китаем вырос лишь на 14%, тогда как в 2018 году он увеличился на 40%.

Вместе с этим наблюдалось снижение потребления СПГ на американском континенте, в Африке и на Ближнем Востоке. В результате всех этих явлений произошло падение цен на газ на 40% за год в Европе и Азии. Как отмечает глава Cedigaz Жоффруа Юро, «производители газа обратились к европейскому рынку, поскольку он давно известен своей способностью уравновешивать ситуацию на мировом газовом рынке — благодаря мощным газовым терминалам, крупным хранилищам, сети газопроводов и эффективной системе газовой торговли».

«Именно европейский континент поглотил весь прирост газовой добычи и компенсировал спад спроса в других регионах», — отметил эксперт.

По мнению Жоффруа Юро, «в 2020 году производители газа вновь могут столкнуться с перепроизводством» по той причине, что производственные мощности продолжат расти. При этом существует вероятность, что зима будет в Европе теплой, и в этом случае газохранилища несильно опустеют, что негативно скажется на спросе на голубое топливо. А это приведет к новому снижению цен.

Напомним, в четверг замглавы минэнерго США Марк Менезес рассказал, почему Вашингтон пытается помешать реализации проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».