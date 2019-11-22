В России предложили ввести сухой закон

Сухой закон предложили ввести в России

Он выразил уверенность, что запреты как таковые — мера «абсолютно действенная», а полный запрет на продажу алкоголя — еще и «абсолютно логичная». Он объяснил это тем, что «никто же не возмущается по поводу полного запрета» запрещенных веществ.

«Считаю, что вред, который приносит алкоголь, сравним с тем, который приносят (запрещенные вещества. — Прим. ред.)», — заявил парламентарий.

Кроме того, он выразил уверенность, что сухой закон способен «резко» повысить безопасность, сократив криминогенность, и улучшить привлекательность там, где вводится.

В этой связи Алексей Яковлев предложил губернатору Московской области запретить продажу алкоголя в Щелкове в качестве эксперимента, а по его результатам, возможно, ввести сухой закон на всей остальной территории Российской Федерации.