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Сухой закон предложили ввести в России 

Рамблер + ещё 2 25 минут назад
В России предложили ввести сухой закон
Фото: РИА Новости
В городском округе Щелково Московской области следует ввести сухой закон. Об этом, как сообщает «Лента.ру», в письме губернатору Московской области Андрею Воробьеву написал депутат Совета депутатов Щелкова Алексей Яковлев.
Он выразил уверенность, что запреты как таковые — мера «абсолютно действенная», а полный запрет на продажу алкоголя — еще и «абсолютно логичная». Он объяснил это тем, что «никто же не возмущается по поводу полного запрета» запрещенных веществ.
«Считаю, что вред, который приносит алкоголь, сравним с тем, который приносят (запрещенные вещества. — Прим. ред.)», — заявил парламентарий.
Кроме того, он выразил уверенность, что сухой закон способен «резко» повысить безопасность, сократив криминогенность, и улучшить привлекательность там, где вводится.
В этой связи Алексей Яковлев предложил губернатору Московской области запретить продажу алкоголя в Щелкове в качестве эксперимента, а по его результатам, возможно, ввести сухой закон на всей остальной территории Российской Федерации.
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Комментарии9 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Андрей Воробьев , Алексей Яковлев
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