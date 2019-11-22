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ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка 

Rambler News Service + ещё 8 33 минуты назад
Еще один российский банк лишился лицензии
Фото: РИА Новости
Банк России с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Кредпромбанка, сообщает пресс-служба регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.
«Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество АО "Кредпромбанк" (рег. № 1165, г. Ярославль)», — говорится в сообщении.
Как отметили в ЦБ, решение об отзыве лицензий принято в связи с тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В пресс-службе регулятора добавили, что кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
По данным отчетности, по состоянию на 1 ноября 2019 года по величине активов, банк занимал 344-е место в банковской системе России.
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Теги:
Экономика , Недвижимость , Кредпромбанк , Центральный банк России
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