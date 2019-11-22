ЦБ засекретит банковскую отчетность

Центробанк планирует засекретить счета, которые отражают расчеты с валютными и фондовыми биржами и сделки с клиентами по покупке или продаже иностранной валюты. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Регулятор вводит в правовое поле практику засекречивания отдельных счетов оборотной ведомости по счетам бухучета банков (101-я форма). Это затронет счета организаций, находящихся в госсобственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.

Помимо этого Банк России ограничит раскрытие информации по балансовому счету 304 («счета для осуществления клиринга»). Регулятор будет суммировать и раскрывать только в агрегированном виде остатки и обороты по счетам второго порядка. Аналогичным образом будет размыта информация по счету 474, где отражаются, в частности, расчеты с валютными фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продажи иностранной валюты и другое, пишет «Коммерсантъ».

Ранее ЦБ заявил, что может вернуть монеты в 50 рублей. В последний раз они были в обороте до 1999 года.