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ЦБ засекретит банковскую отчетность 

РИА «ФедералПресс» 14 минут назад
ЦБ засекретит банковскую отчетность
Фото: РИА Новости
Центробанк планирует засекретить счета, которые отражают расчеты с валютными и фондовыми биржами и сделки с клиентами по покупке или продаже иностранной валюты. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Регулятор вводит в правовое поле практику засекречивания отдельных счетов оборотной ведомости по счетам бухучета банков (101-я форма). Это затронет счета организаций, находящихся в госсобственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.
Помимо этого Банк России ограничит раскрытие информации по балансовому счету 304 («счета для осуществления клиринга»). Регулятор будет суммировать и раскрывать только в агрегированном виде остатки и обороты по счетам второго порядка. Аналогичным образом будет размыта информация по счету 474, где отражаются, в частности, расчеты с валютными фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продажи иностранной валюты и другое, пишет «Коммерсантъ».
Ранее ЦБ заявил, что может вернуть монеты в 50 рублей. В последний раз они были в обороте до 1999 года.
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Теги:
Экономика , Центральный банк России
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