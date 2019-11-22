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Кудрин рассказал о проблемах нацпроектов и федерального бюджета 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Реализация национальных проектов в России «пока не отличается динамичным характером». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с экспертами Международного валютного фонда (МВФ).
Этой теме было уделено особое внимание в ходе диалога, а обсудить её предложил глава делегации МВФ Йорг Декрессэн, передаёт ТАСС. Помимо этого, речь зашла об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
По словам Кудрина, возглавляемое им ведомство в непрерывном режиме следит за ситуацией, чтобы оперативно выявлять и снижать риски и негативные тенденции.
«Мы отмечаем недостатки в системе мониторинга и контроля их реализации, недостаточный учёт региональной специфики, а также низкий уровень исполнения федерального бюджета», — сказал Кудрин.
Глава Счётной палаты также отметил, что сохранение объёма ликвидной части ФНБ на уровне 7% ВВП в долгосрочной перспективе является гарантом финансовой стабильности будущих поколений. Поэтому сейчас необходимо «внимательно смотреть» на состояние активов Фонда, подчеркнул Кудрин.
Ранее, как писал News.ru, он рассказал об ограничениях для роста российской экономики. По его словам, без проведения структурных и институциональных реформ потенциал ограничен 1,5% в год.
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Теги:
Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Международный валютный фонд , Счетная палата , Фонд национального благосостояния , ИТАР-ТАСС
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