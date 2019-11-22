Российским банкам разрешили спрятаться

Банк России дал российским финансовым организациям возможность дополнительно скрывать свои операции. Как полагают эксперты, это решение — подготовка к запуску биржи, на которой будут обращаться бумаги санкционных компаний, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор опубликовал изменения в составе и порядке раскрытия отчетности банков. В них он позволил не делать публичными валютные сделки с государственными клиентами и биржевые транзакции, а также скрывать информацию о движениях на счетах для клиринга (безналичные расчеты с помощью взаимозачетов).

По этим позициям банкам будет достаточно опубликовать только суммарную информацию. Как отмечают эксперты, ситуация серьезно отразится на прозрачности сферы. Теперь при оценке рисков нельзя будет понять, какая часть общего счета связана с операциями на бирже, а какая — со сделками с нерезидентами.

Процесс создания биржи для компаний, попавших под санкции, начался в августе прошлого года. Ее основными акционерами должны стать крымский РНКБ и отвечающий за оборонку Промсвязьбанк . Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что первое размещение на новой бирже может состояться уже в декабре этого года.

Это не первые действия Центробанка по защите российских банков от влияния санкций. Ранее он разрешил не раскрывать публично операции по счетам оборонных предприятий. Кроме того, на различные хитрости идут и сами банки. Так, во втором квартале 2019 года Промсвязьбанк в 30 раз нарастил запасы золота, но скрыл это, создав специальный счет, объединяющий денежные средства и вложения в драгоценные металлы. Узнать о закупках удалось только с помощью данных Центробанка о показателях всей финансовой системы.