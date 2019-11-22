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Россия резко закупилась драгоценностями 

Lenta.ru 29 минут назад
Россия резко закупилась драгоценностями
Фото: РИА Новости
За первые восемь месяцев 2019 года в Россию были ввезены драгоценности на 658,8 миллиона долларов, говорится в обзоре компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По подсчетам авторов, объем импорта на 45,7 процента превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. При этом 98,7 процента ввезенных драгоценных камней, металлов и изделий из них пришлись на 10 российских регионов.
Лидером оказалась Москва, в которую были ввезены изделия на 198,9 миллиона долларов. Второе место занял Красноярский край — 179,4 миллиона, третье — Санкт-Петербург (59,7 миллиона). Также в десятку вошли Якутия (42,6 миллиона долларов), Московская область (33,8 миллиона), Приморский край (18,1 миллиона), Костромская область (14,2 миллиона), Смоленская область (9,8 миллиона), Свердловская область (4,5 миллиона) и Новосибирская область (1,5 миллиона долларов).
Больше всего с января по август в Россию ввозили драгоценных изделий (198,9 миллиона долларов), за ними следуют отходы и лом драгоценных металлов (184,3 миллиона), а также алмазы (119,9 миллиона).
При этом около трети (35,6 процента) всего российского импорта алмазов на сумму в 42,6 миллиона долларов пришлось на Якутию — регион, добывающий 99 процентов отечественных алмазов.
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Теги:
Экономика , Недвижимость , Рынки , Lenta.ru
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