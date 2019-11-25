Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Компании
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Экономика
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.86
$
63.94
70.36
70.54
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.20
69.90
Индексы и котировки Brent
63.38
–0.14 Золото
1458.14
–0.02 РТС
1453.73
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1012
–0.0021
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

Силуанов дал прогноз по росту ВВП 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Силуанов дал прогноз по росту ВВП
Фото: РИА Новости
Валовой внутренний продукт России вырастет по меньшей мере на 1,3%, а возможно, и больше. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Силуанов выступает в Совете федерации. В ходе своего выступления он среди прочего заявил о своей уверенности в том, что в 2019 году российский ВВП вырастет не ниже прогноза — на 1,3%. Более того, он не исключил, что динамика роста экономики превысит прогноз.
«Начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста», — объяснил глава Министерства финансов.
Он отметил, что темпы роста ВВП в годовом выражении в октябре составили 2,2%, и допустил, что такой «тренд» будет стабильным.
В свою очередь, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, который сегодня также выступает перед сенаторам, отметив, что третий квартал 2019-го «дает определенные оптимистические ожидания» относительно роста ВВП на 1,3%, заявил, что таковой труднодостижим, «очень трудно».
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Комментарии3 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Экономика России , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» 1
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России 2
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока 3
Видео
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение