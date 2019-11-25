Силуанов дал прогноз по росту ВВП

Валовой внутренний продукт России вырастет по меньшей мере на 1,3%, а возможно, и больше. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Силуанов выступает в Совете федерации . В ходе своего выступления он среди прочего заявил о своей уверенности в том, что в 2019 году российский ВВП вырастет не ниже прогноза — на 1,3%. Более того, он не исключил, что динамика роста экономики превысит прогноз.

«Начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста», — объяснил глава Министерства финансов.

Он отметил, что темпы роста ВВП в годовом выражении в октябре составили 2,2%, и допустил, что такой «тренд» будет стабильным.