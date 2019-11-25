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Силуанов не исключил рост ВВП России выше 1,3% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Силуанов дал прогноз по росту ВВП
Фото: РИА Новости
Рост ВВП России в текущем году может быть выше прогнозных 1,3%, заявил первый вице— премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
«Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно выше, чем мы спрогнозировали (1,3%)», — сказал Силуанов, передает ТАСС.
По его словам, правительство видит позитивную динамику экономического роста.
«В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2% (в годовом выражении). Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста», — резюмировал первый вице-премьер.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что «несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он …1,1%».
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Теги:
Экономика , Экономика России , Антон Силуанов , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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