МВФ и Киев не договорись о выделении денег

Соглашения нет, но есть прогресс: МВФ и Киев не договорились

Отработавшая на Украине 14-22 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о «заметном продвижении в дискуссиях» с украинскими властями о мерах и реформах, способных лечь в основу новой программы, поддержанной Фондом. Эти дискуссии будут продолжены — пока МВФ не готов к договоренности с Киевом о новой программе сотрудничества.

По заявлению главы миссии Рона ван Родена, в числе необходимых дальнейших шагов обсуждается ряд мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах Украины, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и экономического роста в стране.

Отмечен существенный прогресс на пути реформ и соблюдении взвешенной экономической политики, достигнутый украинскими властями в последние несколько месяцев, передает «Интерфакс».

Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой трехлетней программы расширенного финансирования (EFF) в объеме 5-6 миллиардов долларов. В сентябре в Киеве также побывала миссия МВФ.

Правительство и Центральный банк Украины надеются на позитивное решение по новой программе в декабре, что позволило бы получить первый транш по ней до конца этого года.