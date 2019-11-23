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Соглашения нет, но есть прогресс: МВФ и Киев не договорились 

Вести.Ru + ещё 6 2 часа назад
МВФ и Киев не договорись о выделении денег
Фото: globallookpress.com
Отработавшая на Украине 14-22 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о «заметном продвижении в дискуссиях» с украинскими властями о мерах и реформах, способных лечь в основу новой программы, поддержанной Фондом. Эти дискуссии будут продолжены — пока МВФ не готов к договоренности с Киевом о новой программе сотрудничества.
По заявлению главы миссии Рона ван Родена, в числе необходимых дальнейших шагов обсуждается ряд мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах Украины, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и экономического роста в стране.
Отмечен существенный прогресс на пути реформ и соблюдении взвешенной экономической политики, достигнутый украинскими властями в последние несколько месяцев, передает «Интерфакс».
Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой трехлетней программы расширенного финансирования (EFF) в объеме 5-6 миллиардов долларов. В сентябре в Киеве также побывала миссия МВФ.
Правительство и Центральный банк Украины надеются на позитивное решение по новой программе в декабре, что позволило бы получить первый транш по ней до конца этого года.
Верховная рада уже приняла закон о госбюджете на 2020 год, выполнив одно из главных условий для открытия программы. Также украинский парламент вернул норму об ответственности за незаконное обогащение и одобрил в первом чтении закон об обороте сельхозземель в Украине. Правда, президент Зеленский заявил о включении в данный закон при доработке его во втором чтении нормы о всеукраинском референдуме по вопросу разрешения покупки земли нерезидентами.
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Теги:
Экономика , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Интерфакс
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