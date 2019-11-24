Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена в Якутии

Росавтодор рассмотрел и одобрил проект автомобильного моста через реку Лена в Якутии, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих

"Мост через Лену. Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект РФ строит на принципах концессионного соглашения… региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом", цитирует ТАСС главу минтранса.

Евгений Дитрих добавил: "Как только Росавтодор его отдаст, мы его тут же посмотрим, достаточно оперативно".

Проект с ориентировочной стоимостью 83 миллиарда рублей предполагается реализовать на условиях государственно-частного партнерства. Власти Якутии рассчитывают на то, что потенциальные инвесторы выступят со своими предложениями по строительству моста в начале декабря. По мнению главы республики Айсена Николаева, концессионная инициатива может быть рассмотрена до середины января 2020 года.

Строительство моста через Лену в Якутии включено в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Согласно расчетам, с вводом моста объем грузоперевозок в регионе вырастет в три раза.