Вице-премьер обещал Путину изменить качество молока

Вице-премьер дал обещание Путину изменить качество молока

Вице-премьер Алексей Гордеев подробно отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых по контролю за молочным производством. Чиновник заявил, что он и его подчиненные сделают все, чтобы качество молока в стране значительно улучшилось.

«По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки, надо сказать, наводим, и эффективно», — ответил Гордеев на комментарий главы государства о переносе на середину следующего года обязательной маркировки молока в России.

По словам вице-премьера, ранее федеральным правительством были приняты решения о размещении натуральных товаров и продукции с применением растительного жира отдельно на полках магазинов, чтобы покупатель наглядно мог видеть разницу между ними.

Ранее «URA.RU» сообщало, что цены на молочную продукцию в России вполне могут вырасти на 10-12%. Летом этого года на производствах и в торговых сетях начался эксперимент по маркировке молочной продукции, а с 1 ноября стартовала электронная ветеринарная сертификация «Меркурий». Глава Молочного союза России Людмила Маницкая уверена, что рост цен на молочную продукцию в ноябре заметен не будет. Однако он может произойти в марте 2020 года, напоминает агентство Nation News.