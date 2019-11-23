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Гордеев отчитался Путину о рекордных успехах в сельском хозяйстве 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 1 час назад
Гордеев отчитался Путину об урожае
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова
В 2019 году показатели работы агропромышленного комплекса существенно выросли. Это поможет нашей стране выбиться в число мировых лидеров по экспорту. Об успехах в отрасли рассказал вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с Путиным.
В 2019 году в России собрали 55 миллионов тонн сахарной свеклы. Это абсолютный рекорд в истории страны.
В росте показателей зерновых культурах Россия также добилась успеха. Валовый сбор пшеницы в этом году составит 75 миллионов тонн. Это позволит сделать Россию мировым лидером по экспорту, пишет РИА Новости.
«Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6 процентов больше, чем в прошлом году», — пояснил Гордеев.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что государственная программа поддержки сельского хозяйства выполнена лишь наполовину.
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Теги:
Экономика , Рынки , Алексей Гордеев , РИА Новости , ФедералПресс
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