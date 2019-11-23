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Акимов: строительство моста через Лену интересует инвесторов 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Инвесторов заинтересовал мост через Лену
Фото: РИА Новости
Проект строительства моста через реку Лена в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов, сообщил вице-премьер Максим Акимов в субботу в кулуарах XIX съезда партии "Единая Россия".
По его словам, скорее всего, инвестор будет определен в результате конкурса, который объявят сразу после окончательного определения схемы финансирования проекта.
"Желающие есть", — добавил Акимов, слова которого приводит ТАСС.
Что же касается начала строительства, вице-премьер сказал, что тендер будет объявлен, как только правительство определит структуру финансирования, в том числе источник по федеральному гранту.
Стоимость строительства моста, по предварительным расчетам, может составить 83 миллиарда рублей. Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства.
Акимов, который также является председателем совета директоров РЖД, сообщил также, что совет директоров госкомпании не планирует ограничивать ее в объеме инвестиций в строительство объектов в морских портах.
Ранее ФАС предлагала РЖД отказаться от таких инвестиций, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
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Теги:
Экономика , Максим Акимов , Единая Россия , ФАС , РЖД , ИТАР-ТАСС
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