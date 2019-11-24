Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других. Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал политический эксперт Андрей Головачев.

Ситуация в стране, отмечает автор, настолько запущена, что любое, даже внешне правильное решение, всегда будет иметь побочный отрицательный эффект.

В частности, приводит пример эксперт, миллионы уезжают работать за границу из-за низких зарплат. Поэтому правительство каждый год поднимает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда. Повышение МРОТ заставляет предпринимателей либо закрывать бизнес, либо сокращать число рабочих мест, что ведет к росту безработицы и способствует дальнейшему отъезду заробитчан за границу.

"На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим", — пишет Головачев.

На Украине отсутствует осознанная экономическая политика, есть лишь спорадический несвязанный набор действий, констатирует он.

Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что Украину покидают специалисты и наиболее активные люди, которые могли бы строить государство. Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.