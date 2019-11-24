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Толстяков стали чаще брать на работу в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Толстяков стали чаще брать на работу в России
Фото: ТАСС
Российские работодатели стали менее предвзято относиться к соискателям с избыточным весом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно опросу, который провел Исследовательский центр портала Superjob.ru, лишь 19 процентов менеджеров по персоналу предпочитают претендентов без лишнего веса. При этом 65 процентов уверены, что при приеме на работу вес учитываться не должен.
31 процент участников опроса признал, что люди с избыточным весом сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. 32 процента респондентов полагают, что такой проблемы нет. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.
С 2012 года доля работодателей, которых волнует вес соискателей, сократилась на 14 процентов, а менеджеров по персоналу, предпочитающих стройных кандидатов, стало почти вдвое меньше.
В опросе участвовали 500 менеджеров по персоналу из 106 населенных пунктов, расположенных во всех федеральных округах Российской Федерации.
В октябре сообщалось, что ожирение встречается у каждого второго россиянина старше 30 лет. С 2012 года число жителей страны с избыточным весом выросло в 2,3 раза. Больше всего толстяков оказалось в Курганской области и на Алтае.
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Теги:
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