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Сенаторы одобрили трехлетний госбюджет 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Сенаторы одобрили трехлетний госбюджет
Фото: РИА Новости
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
Как сообщает "Интерфакс", доходы бюджета в 2020 году составят 20 триллионов 379,4 миллиарда рублей (18,1% ВВП), в 2021 году — 21 триллион 246,5 миллиарда рублей (17,7% ВВП), в 2022 году — 22 триллиона 58,3 миллиарда рублей (17,2% ВВП).
Расходы бюджета, как предполагается, также будут расти: в 2020 году они составят 19 триллионов 503 миллиарда рублей, в 2021-м — 20 триллионов 634 миллиарда рублей, в 2022-м — 21 триллион 763 миллиарда рублей.
На прошлой неделе бюджет был одобрен в третьем чтении Государственной думой. Согласно документу, приоритетом расходов станут нацпроекты, на которые планируется потратить порядка 7 триллионов рублей. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предупредил чиновников об ответственности за срыв реализации нацпроектов.
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Теги:
Экономика , Цена на нефть , Маленькая пенсия , Дмитрий Медведев , Госдума , Совет Федерации
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