Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Компании
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Экономика
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.86
$
63.94
70.36
70.54
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.20
69.90
Индексы и котировки Brent
63.38
–0.14 Золото
1458.14
–0.02 РТС
1453.73
–0.15
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1012
–0.0021
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

Платные километры: от Москвы до Владивостока проложат трассу 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Платную скоростную трассу Москва — Казань стоило бы продлить до Екатеринбурга к 2030 году, а затем и до Владивостока, считают в «Автодоре». При этом строительство дороги до столицы Татарстана обойдется как минимум в 550 млрд рублей. Об окупаемости проекта речи пока не идет.
Платную скоростную трассу Москва — Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
«Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — цитирует Петушенко ТАСС.
Строительство трассы, в соответствии с планом, разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира начнут прокладывать во втором полугодии 2020 года.

До самых до окраин

До Казани и в обход города дорогу планируется построить до конца 2024 года. Срединный участок — к 2027 году. Впрочем, все большие стройки в России обычно затягивались сверх нормативного срока. Будет ли этот мега-проект исключением, большой вопрос. Строительство трассы неоднократно переносилось. По одной из версий автопроекта, 2020 год ранее уже фигурировал как дата окончания строительства, а не его начала.
Протяженность новой автотрассы от Москвы до Казани составит 794 км.
Сейчас стоимость новой трассы оценивается в 550 млрд рублей.
Деньги огромные. И, конечно, строительство трассы во многом будет зависеть от социально-экономического развития страны, от доходов бюджета. Об окупаемости проекта сейчас говорить бесполезно.
Новая трасса будет четырехполосной, при ее строительстве в Татарстане будет возведен новый мост через Волгу. Расчетная скорость движения по трассе Москва — Казань составит 120 км/час.
Дорога позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти в два раза — до 6,5 часа.
Петушенко напомнил, что цель «Автодора» — создать сеть магистральных скоростных дорог «Север — Юг» и «Запад — Восток».
«В коридоре «Север — Юг» мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению», — отметил он.

Тут вам не Китай

Ранее на встрече с Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство планирует продлить платную трассу Москва — Казань протяженностью почти 800 км до Екатеринбурга.
«К 2027 году мы построим всю платную магистраль на всех участках, дав абсолютно новую транспортную услугу между двумя самыми мощными экономическими районами страны», — отметил вице-премьер.
Премьер Дмитрий Медведев дал добро на строительство платной скоростной автотрассы 1 ноября. Дорога станет частью транснациональной магистрали «Европа — Западный Китай», которая свяжет территории нескольких государств: России, Казахстана, Китая.
Финансирование проекта, сообщал замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, первоначально оценивалось в 730 млрд рублей.
При этом ранее планировалось построить дорогу за 539 млрд руб., говорил Петушенко, уточняя, что проект уже обеспечен частными инвестициями в объеме 260 млрд рублей.
Большие ли это суммы, покажет проектно-сметная документация, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.
«Это дешевле, чем та цена, по которой строят дороги в Европе, и, конечно, дороже, чем та цена, по которой прокладывают трассы в Китае. В принципе, это соответствует нашим затратам и расценкам», — указал эксперт.

Доедем ли до Владивостока

При этом названные цифры, скорее всего, будут скорректированы, добавляет Чистяков.
«В этой сумме могут быть существенные изменения, как только сейчас это все будет просчитано более детально, на местности, с бурением, с геологией, с оценкой стоимости земли и так далее. Конечно, надо рекомендовать удельную стоимость одного километра этой дороги снижать, но не за счет качества используемых материалов», — отметил Чистяков.
На качество российских дорог после личного автопробега пожаловался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В середине июля Орешкин сел за руль отечественного авто Lada Xray и проехал из Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару до Тольятти. Всего чиновник накатал 1,3 тыс. км.
«Машины мы делать научились, осталось доделать дороги. Потому что есть узкие, не очень хорошие, честно скажу. В одном месте чуть колесо не пробили», — пожаловался Орешкин.
После этого в августе в Минэкономразвитии рассказали, как можно сэкономить на трассе Москва — Казань. Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва — Уфа. Благодаря этому бюджет проекта сократился бы почти вдвое с 539 млрд рублей до 279 млрд рублей.
Газета.Ru: последние новости
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Пушков заявил о желании США заработать на поставках газа Украине Пушков заявил о желании США заработать на поставках газа Украине Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Комментарии3 
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Дмитрий Медведев , Павел Чистяков , Иннокентий Алафинов , Максим Акимов , Максим Орешкин , Владимир Путин , Автодор , Минтранс РФ , Минэкономразвития , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» 1
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России 2
Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем
Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем 3
Новости партнеров
Видео
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение