Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока

Платные километры: от Москвы до Владивостока проложат трассу

Платную скоростную трассу Москва — Казань стоило бы продлить до Екатеринбурга к 2030 году, а затем и до Владивостока, считают в «Автодоре» . При этом строительство дороги до столицы Татарстана обойдется как минимум в 550 млрд рублей. Об окупаемости проекта речи пока не идет.

Платную скоростную трассу Москва — Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — цитирует Петушенко ТАСС.

Строительство трассы, в соответствии с планом, разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира начнут прокладывать во втором полугодии 2020 года.

До самых до окраин

До Казани и в обход города дорогу планируется построить до конца 2024 года. Срединный участок — к 2027 году. Впрочем, все большие стройки в России обычно затягивались сверх нормативного срока. Будет ли этот мега-проект исключением, большой вопрос. Строительство трассы неоднократно переносилось. По одной из версий автопроекта, 2020 год ранее уже фигурировал как дата окончания строительства, а не его начала.

Протяженность новой автотрассы от Москвы до Казани составит 794 км.

Сейчас стоимость новой трассы оценивается в 550 млрд рублей.

Деньги огромные. И, конечно, строительство трассы во многом будет зависеть от социально-экономического развития страны, от доходов бюджета. Об окупаемости проекта сейчас говорить бесполезно.

Новая трасса будет четырехполосной, при ее строительстве в Татарстане будет возведен новый мост через Волгу. Расчетная скорость движения по трассе Москва — Казань составит 120 км/час.

Дорога позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти в два раза — до 6,5 часа.

Петушенко напомнил, что цель «Автодора» — создать сеть магистральных скоростных дорог «Север — Юг» и «Запад — Восток».

«В коридоре «Север — Юг» мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению», — отметил он.

Тут вам не Китай

Ранее на встрече с Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство планирует продлить платную трассу Москва — Казань протяженностью почти 800 км до Екатеринбурга.

«К 2027 году мы построим всю платную магистраль на всех участках, дав абсолютно новую транспортную услугу между двумя самыми мощными экономическими районами страны», — отметил вице-премьер.

Премьер Дмитрий Медведев дал добро на строительство платной скоростной автотрассы 1 ноября. Дорога станет частью транснациональной магистрали «Европа — Западный Китай», которая свяжет территории нескольких государств: России, Казахстана, Китая.

При этом ранее планировалось построить дорогу за 539 млрд руб., говорил Петушенко, уточняя, что проект уже обеспечен частными инвестициями в объеме 260 млрд рублей.

Большие ли это суммы, покажет проектно-сметная документация, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков

«Это дешевле, чем та цена, по которой строят дороги в Европе, и, конечно, дороже, чем та цена, по которой прокладывают трассы в Китае. В принципе, это соответствует нашим затратам и расценкам», — указал эксперт.

Доедем ли до Владивостока

При этом названные цифры, скорее всего, будут скорректированы, добавляет Чистяков.

«В этой сумме могут быть существенные изменения, как только сейчас это все будет просчитано более детально, на местности, с бурением, с геологией, с оценкой стоимости земли и так далее. Конечно, надо рекомендовать удельную стоимость одного километра этой дороги снижать, но не за счет качества используемых материалов», — отметил Чистяков.

На качество российских дорог после личного автопробега пожаловался глава Минэкономразвития Максим Орешкин . В середине июля Орешкин сел за руль отечественного авто Lada Xray и проехал из Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару до Тольятти. Всего чиновник накатал 1,3 тыс. км.

«Машины мы делать научились, осталось доделать дороги. Потому что есть узкие, не очень хорошие, честно скажу. В одном месте чуть колесо не пробили», — пожаловался Орешкин.

После этого в августе в Минэкономразвитии рассказали, как можно сэкономить на трассе Москва — Казань. Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва — Уфа. Благодаря этому бюджет проекта сократился бы почти вдвое с 539 млрд рублей до 279 млрд рублей.