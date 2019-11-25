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Правительство придумало, как ускорить экономику 

Рамблер + ещё 11 19 минут назад
Главной российской кубышке нашли применение
Фото: РИА Новости
Правительство России решило, как распорядится деньгами из Фонда национального благосостояния. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали осведомленные собеседники — четыре федеральных чиновника.
Издание называет спор на эту тему главным в стране бюджетным спором 2019 года. Собеседники рассказали ему, что завершение спора уже близко — премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил те условия инвестирования средств из ФНБ, которые подготовило Министерство финансов.
Среди прочих критериев вложения денег из Фонда национального благосостояния в тот или иной проект станут финансирование проекта самим инвестором не менее чем на 20%, непревышение доли средств из ФНБ 20%, а также гарантия минимальной доходности вложений фонда на уровне облигаций федерального займа. По словам собеседников «Ведомостей», эти критерии не единственные, но два последних ключевые.
«Получить деньги будет непросто», — резюмировало издание.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Мифина и вице-премьер Антон Силуанов сообщал о готовности правительства за три года вложить из ФНБ в экономику, таким образом ускорив ее рост, до триллиона рублей.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Демьян Кудрявцев , Правительство РФ , Минфин , Ведомости
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