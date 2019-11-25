Главной российской кубышке нашли применение

Правительство придумало, как ускорить экономику

Издание называет спор на эту тему главным в стране бюджетным спором 2019 года. Собеседники рассказали ему, что завершение спора уже близко — премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил те условия инвестирования средств из ФНБ, которые подготовило Министерство финансов

Среди прочих критериев вложения денег из Фонда национального благосостояния в тот или иной проект станут финансирование проекта самим инвестором не менее чем на 20%, непревышение доли средств из ФНБ 20%, а также гарантия минимальной доходности вложений фонда на уровне облигаций федерального займа. По словам собеседников «Ведомостей», эти критерии не единственные, но два последних ключевые.

«Получить деньги будет непросто», — резюмировало издание.