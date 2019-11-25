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Медведев уволил главного по мусору в России 

Lenta.ru + ещё 17 39 минут назад
Медведев уволил главного по мусору в России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Буцаева назначили на пост главы РЭО, регулятора мусорной реформы в России, в феврале этого года. Сама компания была создана в январе. Она должна координировать госполитику по обращению с коммунальными отходами, проводить экспертизу мусорных полигонов и искать инвесторов для проектов по утилизации мусора и его переработки.
Также РЭО разрабатывает программы господдержки мусорных проектов и контролирует их финансирование. Учредителем оператора выступило Минприроды.
Ранее, 6 ноября, премьер Дмитрий Медведев уволил с должности замглавы ведомства Владимира Логинова, который должен был курировать мусорную реформу.
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Теги:
Экономика , Другое , Дмитрий Медведев , Денис Буцаев , Владимир Логинов , Минприроды
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