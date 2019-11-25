Медведев уволил главного по мусору в России

Буцаева назначили на пост главы РЭО, регулятора мусорной реформы в России, в феврале этого года. Сама компания была создана в январе. Она должна координировать госполитику по обращению с коммунальными отходами, проводить экспертизу мусорных полигонов и искать инвесторов для проектов по утилизации мусора и его переработки.

Также РЭО разрабатывает программы господдержки мусорных проектов и контролирует их финансирование. Учредителем оператора выступило Минприроды