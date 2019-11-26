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Одобрен трехлетний бюджет: основные статьи и параметры 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Вложатся в социалку: В РФ одобрен новый бюджет
Фото: www.vesti.ru
До 2022 года в России будет действовать один из самых социально ориентированных бюджетов. Как прошло голосование в Совете Федерации?
Обсуждение федерального бюджета перемежалось выступлениями министра финансов и главы Счетной палаты. Антон Силуанов, как и положено, бюджет защищал; Алексей Кудрин традиционно критиковал.
Любопытная дискуссия развернулась и вокруг перспектив российской экономики. Первый вице-премьер не исключил, что ее рост в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%.
"Мы видим, что динамика экономического роста нарастает, и в октябре мы увидели темпы роста 2,2%. Посмотрим, насколько стабильной будет эта тенденция. Но, тем не менее, начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы принимали для стимулирования экономического роста. Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, а, возможно, и выше, чем мы спрогнозировали", — говорит министр финансов Антон Силуанов.
Глава Счетной палаты был куда менее оптимистичен. Даже уровень в 1,3% в этом году труднодостижим. В первые полгода рост был всего 0,7%, напомнил Алексей Кудрин.
Что не вызывает сомнения, так это стабильность и сбалансированность бюджета. Не нефтегазовый дефицит ниже 6%, а это страховка от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Бюджет обеспечивает все социальные обязательства. Расходы на здравоохранение увеличиваются вдвое, на образование — на 20 процентов. Однако структура расходов не меняется, на что обратил внимание Алексей Кудрин. "В целом за три года структура расходов не меняется: расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру в процентах к ВВП практически не меняется. Я неоднократно это говорю, потому что стимулировать экономический рост можно только увеличивая расходы на человеческий капитал и инновационные направления, плюс еще и на инфраструктуру", — заявил Алексей Кудрин.
Критиковали и уровень исполнения расходов бюджета-2019. Он самый низкий за последние годы. Не распределен почти триллион. В Минфине пообещали учесть все замечания сенаторов. Трехлетний бюджет Советом Федерации был принят единогласно.
"Это бюджет последовательного движения по пути достижения национальных целей, определенных в майском указе президента. Во главу угла тогда было поставлено улучшение жизни людей, благополучие наших граждан. И в этом смысле бюджет полностью отвечает задачам. Я бы сказала, что за новейшую историю это один из самых социально сильных бюджетов", — отметила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.
Совет Федерации поддержал и закон о физических лицах иностранных агентах. По словам Валентины Матвиенко, таким образом Россия сможет реализовывать зеркальные меры в ответ на действия, которые применяются по отношению к нашим СМИ за рубежом.
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Теги:
Экономика , Экономика России , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации , Минфин
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