Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России замерли
Цены на вторичное жилье в России замерли
Недвижимость
России предрекли годы застоя
России предрекли годы застоя
Экономика
Найдены самые дешевые съемные студии Москвы
Найдены самые дешевые съемные студии Москвы
Недвижимость
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.94
$
64.10
70.42
70.64
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
71.42
Индексы и котировки Brent
63.22
+0.03 Золото
1458.14
–0.02 РТС
1454.63
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1012
–0.0021
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

Медведев отказался отменять контрсанкции 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Медведев отказался отменять контрсанкции
Фото: страница Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.
«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил глава правительства.
По его словам, большинство российских и иностранных компаний недовольны сохранением санкций с обеих сторон, однако некоторые отечественные предприятия «выступают за то, чтобы эти наши меры ответные сохранились навсегда».
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Последние новости
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро Украина не простила «Газпрому» долг и предложила отдать газом Украина не простила «Газпрому» долг и предложила отдать газом В российской школе 29 детей отравились газом В российской школе 29 детей отравились газом 
Теги:
Экономика , Другое , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
Цены на вторичное жилье в России замерли
Цены на вторичное жилье в России замерли
России предрекли годы застоя
России предрекли годы застоя 186
Найдены самые дешевые съемные студии Москвы
Найдены самые дешевые съемные студии Москвы
«Нафтогаз» сделал предложение «Газпрому»
«Нафтогаз» сделал предложение «Газпрому» 7
Видео
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение