Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев . Его цитирует ТАСС.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил глава правительства.

По его словам, большинство российских и иностранных компаний недовольны сохранением санкций с обеих сторон, однако некоторые отечественные предприятия «выступают за то, чтобы эти наши меры ответные сохранились навсегда».