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России предсказали годы застоя 

Lenta.ru 2 часа назад
России предрекли годы застоя
Фото: РИА Новости
Экономический рост в России в ближайшие три года не превысит 1,4 процента, следует из прогноза итальянского банка UniCredit, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По оценкам аналитиков банка, по итогам 2019 года рост российского ВВП составит 1,1 процента. Такой же результат будет продемонстрирован в следующем году. В 2021-м экономика вырастет на 1,4 процента. Таким образом, общий результат с 2019 по 2021 годы составит 3,4 процента.
«Россия с трудом пытается выйти за пределы низкого потенциального роста. Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5 процента в 2020–2021 годах», — говорится в документе.
Прогноз UniCredit является наиболее пессимистичным из всех 39 оценок, собранных в консенсус-прогнозе Bloomberg, отмечает издание.
Также прогноз расходится с официальными данными Минэкономразвития, согласно которым рост ВВП в 2019–2021 годах составит 1,3, 1,7 и 3,1 процента соответственно.
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Комментарии192 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , Владимир Путин , Минэкономразвития , Bloomberg
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