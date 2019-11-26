«Идет жесткий торг: переговоры будут вестись до упора»

Пушков оценил угрозу Нафтогаза отбирать транзитный газ

Нафтогаз пытается шантажировать и нас, и европейцев», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков . Так он оценил заявление главы Нафтогаза Украины Юрия Витренко , который пригрозил с января отбирать транзитный российский газ как «газ неопределенного собственника».

Нафтогаз выступает в роли двойного шантажиста, хотя, впрочем, позиция украинской струкутуры постепенно смягчается в сторону заключения контракта с Россией, констатировал сенатор Алексей Пушков.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко накануне заявил: в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом , с 1 января будущего года Украина планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища «как „газ неопределенного собственника“. При этом ранее Нафтогаз впервые за многие годы конструктивно ответил на предложение Газпрома, одобрив продолжение переговоров в трехстороннем формате с привлечением Еврокомиссии

»Нам они говорят: если вы не пойдете на наши условия, то у Украины достаточно газа, чтобы пережить предстоящую зиму, при этом вы не сможете снабдить газом Европу, нарушите ваши контракты перед европейскими партнерами. А европейцам они говорят, если вы Россию не заставите подписать контракт на выгодных Украине условиях, то мы не сможем подписать этот контракт, и вы не получите российский газ этой зимой», — отметил сенатор.

Вместе с тем Нафтогаз понимает — Европа не оценит, если Украина прекратит транзит. Украина сильно зависит от политической и финансовой поддержки европейцев, добавил собеседник.

«Поэтому они сочетают этот шантаж с намеками, что при определенных условиях они готовы подписать соглашение с Россией. Последнее, что я слышал, что они готовы подписать соглашение на год, как мы предлагаем, но при этом, чтобы мы передали им 3 млрд долларов по стокгольмскому арбитражу, и если не деньгами, то газом», — пояснил Пушков.

«Предложение России — годовой контракт и обнуление взаимных претензий, чтобы они не выставляли иски и не требовали денег ни по стокгольмскому арбитражу, ни по другим судебным делам. Мы начинаем с чистого листа, заключаем контракт на прежних условиях и работаем год в условиях вновь заключенного контракта. Я так понимаю, что в «Нафтогазе» готовы пойти на годовой контакт. При этом они хотят с нас что-то получить в виде денег или объемов газа, которые поступят вместо денег», — добавил сенатор.

«Может так получиться, что условия, которые выдвигает Нафтогаз, окажутся для нас неприемлемыми. Тогда контракт заключен не будет. Все зависит от того, удастся ли сторонам найти приемлемый вариант», — спрогнозировал Пушков.

По его мнению, сейчас ситуация лучше, чем была месяц назад, когда Нафтогаз выставлял заведомо абсурдные условия — компенсация в виде 22 млрд долларов и транзитный договор на 10 лет. Сейчас у Киева появляются новые вариации в сторону смягчения, полагает сенатор.

«Думаю, переговоры будут вестись до упора, до последней декады декабря. Тогда шансы на заключение такого соглашения повысятся, а сейчас Украина выдвигает свои условия, а мы свои, и идет жесткий торг», — заключил Пушков.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала резкие изменения в линии поведения Киева в переговорах с Россией по газу. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, «Украина сейчас качается, как маятник: то к США, то к Европе».