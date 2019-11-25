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Греция досрочно погасила часть кредита МВФ 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Греция досрочно погасила часть кредита МВФ
Фото: РИА Новости
Греция в понедельник завершила процесс досрочного погашения части кредита МВФ, сообщило министерство финансов Греции.
"Процесс был начат по запросу минфина 16 сентября. Погашена часть кредита в 2,7 миллиарда евро", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
По заявлению министерства, этот шаг повышает доверие к стране, сокращает расходы по займам, уменьшает платежи, повышает устойчивость государственного долга и еще больше усиливает доверие международных рынков.
Общая задолженность Греции перед фондом составляет около 9,8 миллиарда евро.
В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.
В 2018 году госдолг Греции составил более 357 миллиарда евро, или 192,4%. В 2017 году госдолг составлял 328,704 миллиарда евро (182,4% ВВП). Такой рост госдолга объясняется тем, что Греция получила большую сумму перед выходом из кредитных соглашения для "подушки безопасности" (cash buffer).
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Теги:
Экономика , Международный валютный фонд , Минфин , РИА Новости
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