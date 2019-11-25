Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций

Первыми не отступим: Россия не будет отменять контрсанкции

Поскольку США и Европа первыми ввели санкции против России, то наша страна не станет в одностороннем порядке отменять их. И хотя с 2014 года, когда были введены первые санкции, в сельском хозяйстве появились новые товары отечественного производства, из-за девальвации рубля продукты сильно подорожали.

Россия первой не пойдет на уступки западным странами и не станет в одностороннем порядке отменять меры, которые были введены в ответ на санкции, принятые против России в 2014 году Госдепом США . Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

По словам российского политика, некоторые российские компании и вовсе просят, чтобы ответные меры в отношении стран, поддержавших санкции, сохранили навсегда.

«Поживем — увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с Европейским Союзом , который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться», — заявил Медведев, отметив, что «сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами» ЕС для России «гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом».

Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем, добавил премьер.

«Это же Брюссель испортил отношения, вот пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали», — добавил Медведев.

Напомним, инициатором введения санкций против нашей страны в 2014 году были США. Однако сама Америка от них не пострадала. У России с США не очень большой товарооборот. В 2018 году он составил $25 млрд, увеличившись всего на 7,86% по сравнению с 2017 годом.

Ключевым торговым партнером России по-прежнему остается Евросоюз. Оборот внешней торговли между Россией и ЕС, по данным ФТС, в 2018 году вырос на 19,3% в годовом выражении и составил $294,167 млрд

Российское продовольственное эмбарго — это запрет ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению.

Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — Украины.

Чиновники не раз говорили, что позитивными последствиями от введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. В частности, увеличилось производство мяса, молочных продуктов, овощей, а также снизилась зависимость от агропродовольственного импорта.

Скорее всего, оставить контрсанкции навсегда просят премьера производителей сыров и другой продовольственной продукции, говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

По информации Минсельхоза, за пять лет, в 2014-2019 годах, импорт продовольствия в России сократился на треть — с $43,3 до 29,8 млн, отмечает эксперт.

В результате эмбарго значительно выросли розничные цены на ряд продуктов. А также упало качество ряда продуктов, поскольку получило широкое распространение использование заменителей, в первую очередь пальмового масла и сухого молока.

Часть европейских поставок все равно достигают России, но они стали осуществляться через Минск.

Так, на ввозимые в Белоруссию продукты стали наклеиваться этикетки местных производителей, и, как и раньше, эти продукты поставлялись в Россию. В итоге от контрсанкций сильно выиграли производители из Белоруссии, а также перепродавцы, говорит Разуваев.

Скорее всего, санкции и ответные меры со стороны России в ближайшее время отменены не будут, говорит руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк

По его словам, геополитическая ситуация пока не позволяет это предпринять. Контрсанкции же российские чиновники используют как меру экономического и политического воздействия, поэтому они тоже останутся в силе, полагает юрист.