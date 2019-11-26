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Украинцам придется затянуть пояса, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Украинцам придется затянуть пояса
Фото: РИА Новости
Украинцам в 2020 году придется затянуть пояса из-за урезания расходов бюджета, пишет портал "Обозреватель".
Как поясняет автор статьи, депутаты Рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в документе не прописаны, отмечается в материале.
В частности, в мае 2020 года изменится формула расчета субсидии на оплату коммунальных платежей, в результате расходы на ЖКХ окажутся в прямой зависимости от дохода семьи.
Кроме того, в бюджете, как отмечается, предусмотрено повышение прожиточного минимума, однако от него отвяжут пособия, заработные платы и социальные выплаты, в результате чего повышение коснется далеко не всех нуждающихся.
Ранее Верховная рада Украины приняла госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение госдолга.
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Теги:
Экономика , Верховная Рада
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