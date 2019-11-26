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ЦБ предостерег банки от операций в евро 

Рамблер + ещё 19 41 минуту назад
ЦБ предостерег банки от операций в евро
Фото: РИА Новости
Операции с евро не приносят прибыли российским банкам, и Центральный банк России их от этого предостерегает. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, российский ЦБ следит за тем, чтобы валютные риски, которые берут на себя местные банки, не были чересчур высокими вне зависимости от валюты. При этом Набиуллина сообщила, что от операций с евро Центробанк кредитные организации предостерегает.
«Они (операции с европейской валютой. — Прим. ред.) больше не приносят им прибыли», — объяснила она.
По словам главы ЦБ, в настоящее время в распоряжении банков в России для размещения евро имеются в основном инструменты с отрицательными процентами.
В то же время в России запрещены минусовые проценты для сбережений, поэтому кредитные организации пытаются зарабатывать на сборах за обслуживание сберегательных счетов в евро. К настоящему моменту, по словам Эльвиры Набиуллиной, банки подняли их столь высоко, что держать счета в этой валюте «едва ли можно».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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