Мировую экономику захотели считать по-новому

Американский экономист Джозеф Стиглиц , получивший в 2001 году Нобелевскую премию, призвал мир отказаться от использования ВВП (валовый внутренний продукт) как главного индикатора состояния экономики. Об этом он написал в статье для газеты The Guardian.

По мнению Стиглица, в настоящее время основными проблемами, с которыми сталкивается мир, являются глобальное потепление, кризис неравенства и демократии, а ВВП не учитывает ни одну из этих переменных. Из-за этого, когда политики видят рост валового внутреннего продукта, они заключают, что в экономике все в порядке, тогда как это не так.

Экономист привел в пример кризис 2008 года. По его словам, в первые три года восстановления после кризиса более 90 процентов прибыли сконцентрировалось в руках всего одного процента населения планеты. При этом статистика, а вслед за ней и политики говорили о восстановлении экономики, хотя у обычных людей это вызывало очевидные сомнения.

Стиглиц настаивает на том, что необходимо выработать новый метод оценки экономики.

«Если нам кажется, что экономика растет, но этот рост неустойчивый из-за уничтожения окружающей среды и использования источающихся природных ресурсов, статистика должна предупреждать нас об этом. Однако поскольку ВВП не включает такие факторы, как истощение ресурсов и деградация окружающей среды, картинка в итоге получается чрезмерно радужной», — сказал он.

Стиглиц подчеркнул, что если экономика будет измерять неправильные вещи, люди будут принимать неправильные решения.