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Мировую экономику захотели считать по-новому 

Lenta.ru 1 час назад
Мировую экономику захотели считать по-новому
Фото: Reuters
Американский экономист Джозеф Стиглиц, получивший в 2001 году Нобелевскую премию, призвал мир отказаться от использования ВВП (валовый внутренний продукт) как главного индикатора состояния экономики. Об этом он написал в статье для газеты The Guardian.
По мнению Стиглица, в настоящее время основными проблемами, с которыми сталкивается мир, являются глобальное потепление, кризис неравенства и демократии, а ВВП не учитывает ни одну из этих переменных. Из-за этого, когда политики видят рост валового внутреннего продукта, они заключают, что в экономике все в порядке, тогда как это не так.
Экономист привел в пример кризис 2008 года. По его словам, в первые три года восстановления после кризиса более 90 процентов прибыли сконцентрировалось в руках всего одного процента населения планеты. При этом статистика, а вслед за ней и политики говорили о восстановлении экономики, хотя у обычных людей это вызывало очевидные сомнения.
Стиглиц настаивает на том, что необходимо выработать новый метод оценки экономики.
«Если нам кажется, что экономика растет, но этот рост неустойчивый из-за уничтожения окружающей среды и использования источающихся природных ресурсов, статистика должна предупреждать нас об этом. Однако поскольку ВВП не включает такие факторы, как истощение ресурсов и деградация окружающей среды, картинка в итоге получается чрезмерно радужной», — сказал он.
Стиглиц подчеркнул, что если экономика будет измерять неправильные вещи, люди будут принимать неправильные решения.
Джозеф Стиглиц получил Нобелевскую премию по экономике совместно с экономистами Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом за анализ рынков с несимметричной информацией.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Джозеф Стиглиц , Майкл Спенс , Джордж Акерлоф , The Guardian
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