Властям России пришлось предпринять много усилий, чтобы стабилизировать финансовую систему, однако сейчас банки адаптировались к западным санкциям. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По словам главы Центробанка после введения санкций пришлось прибегнуть к «радикальным мерам».
«Мы отпустили рубль, вместо того, чтобы держать его в коридоре обменного курса. Но в принципе банковская система сегодня адаптировалась к санкциям», — пояснила она.
Набиуллина также отметила, что курс властей России направлен на дедолларизацию экономики и санкции сейчас ощущают только те банки, которых они касаются напрямую.
«Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики», — заявила глава ЦБ России.
«Рамблер» писал, что ранее банки начали взимать плату за возможность держать евро на счету. Введению отрицательных ставок и общему снижению ставок на вклады в иностранной валюте, по данным «Газеты.ру», способствует и провозглашение правительством России курса на дедолларизацию экономики. Причем под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.