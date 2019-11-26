Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Германии вступились за «Северный поток-2»
В Германии вступились за «Северный поток-2»
Экономика
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Компании
Путин отменил детское пособие
Путин отменил детское пособие
Личный счет
России захотели заплатить за солярку алмазами
России захотели заплатить за солярку алмазами
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.10
70.47
70.65
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.88
+0.05 Золото
1457.54
+0.01 РТС
1448.83
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1017
–0.0016
11.11
1.1033
22.11
12.11
31.10

«Мы отпустили рубль»: Набиуллина о преодолении санкций 

Рамблер + ещё 3 47 минут назад
Властям России пришлось предпринять много усилий, чтобы стабилизировать финансовую систему, однако сейчас банки адаптировались к западным санкциям. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
По словам главы Центробанка после введения санкций пришлось прибегнуть к «радикальным мерам».
«Мы отпустили рубль, вместо того, чтобы держать его в коридоре обменного курса. Но в принципе банковская система сегодня адаптировалась к санкциям», — пояснила она.
Набиуллина также отметила, что курс властей России направлен на дедолларизацию экономики и санкции сейчас ощущают только те банки, которых они касаются напрямую.
«Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики», — заявила глава ЦБ России.
«Рамблер» писал, что ранее банки начали взимать плату за возможность держать евро на счету. Введению отрицательных ставок и общему снижению ставок на вклады в иностранной валюте, по данным «Газеты.ру», способствует и провозглашение правительством России курса на дедолларизацию экономики. Причем под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.
Комментарии442 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Правительство РФ , Центральный банк России , Handelsblatt
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии вступились за «Северный поток-2»
В Германии вступились за «Северный поток-2»
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами 4
Путин отменил детское пособие
Путин отменил детское пособие 2
России захотели заплатить за солярку алмазами
России захотели заплатить за солярку алмазами 1
Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»
Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса» 1
Видео
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
01:05
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение