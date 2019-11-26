«Мы отпустили рубль»: Набиуллина о преодолении санкций

Эльвира Набиуллина Властям России пришлось предпринять много усилий, чтобы стабилизировать финансовую систему, однако сейчас банки адаптировались к западным санкциям. Об этом председатель Банка России заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По словам главы Центробанка после введения санкций пришлось прибегнуть к «радикальным мерам».

«Мы отпустили рубль, вместо того, чтобы держать его в коридоре обменного курса. Но в принципе банковская система сегодня адаптировалась к санкциям», — пояснила она.

Набиуллина также отметила, что курс властей России направлен на дедолларизацию экономики и санкции сейчас ощущают только те банки, которых они касаются напрямую.

«Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики», — заявила глава ЦБ России.