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Преступления 90-х решили простить 

Lenta.ru + ещё 5 33 минуты назад
Преступления 90-х решили простить
Фото: РИА Новости
Верховный суд России отказался от идеи отменить срок давности по налоговым преступлениям. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Согласно постановлению пленума, моментом окончания налогового преступления считается фактическая неуплата налога в установленный законом срок. Кроме того, суды при возникновении сомнений в определении периода исчисления крупного и особо крупного размера задолженности будут толковать их в пользу обвиняемого.
Согласно постановлению, «иными документами», чье непредоставление может расцениваться как уклонение от уплаты налогов, являются только документы, которые должны прилагаться к налоговой декларации и которые служат основанием для исчисления налогов. В Верховном суде также напомнили, что уклонение от уплаты налогов возможно только при наличии прямого умысла. В это же время при определении его наличия все сомнения, противоречия и неясности закона толкуются в пользу налогоплательщика.
Изначально рассматривался вопрос о том, чтобы сделать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое не прекращается, пока должник полностью не рассчитается с государством. Однако это вызвало протесты со стороны бизнеса, который объяснил, что новые правила дадут закону обратную силу.
В результате компанию смогут привлечь к ответственности за неуплату налога 20-летней давности и заставить заплатить пеню, начисленную за прошедшие годы. Представители бизнеса подчеркнули, что мера усилит давление на бизнес, замедлит экономическую активность в России и приведет к ухудшению инвестиционного климата.
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Теги:
Экономика , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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