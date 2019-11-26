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России захотели заплатить за солярку алмазами 

Lenta.ru + ещё 1 16 минут назад
России захотели заплатить за солярку алмазами
Фото: ТАСС
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы. Об этом пишет местное издание Business Times со ссылкой на источники.
По их информации, условия сделки таковы, что Россия будет ежемесячно получать алмазы от государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company на сумму в 40 миллионов долларов, оценивать их, а затем поставлять партнеру топливо.
С российской стороны, по данным издания, в сделке будут участвовать «АЛРОСА» и «Татнефть». Через швейцарскую трейдинговую «дочку» последней (Tatneft Europe) планируют проводить поставки горючего. Однако в нефтяной компании информацию пока не прокомментировали, в алмазодобывающей отрицают участие в схеме, пишет «Интерфакс».
Между тем «АЛРОСА» еще в июле 2019 года подписала соглашение о создании совместного предприятия с Zimbabwe Consolidated Diamond Company. По его условиям, российская компания в 2020 году выделит девять миллионов долларов, а в 2021-м — 14 миллионов долларов на разведку greenfield и оценку алмазоносности открытых кимберлитовых трубок.
Это не первый случай, когда Зимбабве получает топливо по бартеру. В начале 2000-х во время топливного кризиса страна получала дизель из Ливии в обмен на говядину, кофе и табак. Нынешний кризис наступил в начале 2019 года. Из-за дефицита топлива резко возросли транспортные расходы, что ударило по местным предприятиям. В стране началась гиперинфляция, публикацию данных об этом показателе в годовом исчислении приостановили до февраля 2020 года. Однако, по мнению экспертов, в октябре инфляция в Зимбабве в годовом исчислении выросла до 440 процентов.
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Теги:
Экономика , Компании , Татнефть , Алроса , Интерфакс
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