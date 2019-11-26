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В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока — 2» благодаря США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 40 минут назад
В Киеве понадеялись на срыв «Северного потока-2»
Фото: Reuters
Украинские власти надеются, что возможные новые санкции США позволят не допустить запуск «Северного потока — 2», заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
По ее словам, возможные санкции со стороны США Киев рассчитывать использовать как инструмент в переговорах по транзиту газа, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели сообщалось, что конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены надеются, что введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода, может задержать введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию более чем на год.
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Теги:
Экономика , Елена Зеркаль , МИД , РИА Новости
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