В Киеве понадеялись на срыв «Северного потока-2»

В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока — 2» благодаря США

Украинские власти надеются, что возможные новые санкции США позволят не допустить запуск «Северного потока — 2», заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль

По ее словам, возможные санкции со стороны США Киев рассчитывать использовать как инструмент в переговорах по транзиту газа, передает РИА «Новости».

В конце прошлой недели сообщалось, что конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. Конгрессмены надеются, что введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода, может задержать введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию более чем на год.