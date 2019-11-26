В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским], и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — отметил Путин, открывая встречу.

Также на мероприятии были затронуты вопросы готовности энергетического комплекса России к работе в зимний период, По словам Новака, его подготовка идет круглогодично, и на сегодняшний день все регионы приступили к отопительному сезону.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер добавил, что к настоящему моменту на 11 объектах и линиях систем газоснабжения проведен планово-предупредительный ремонт.