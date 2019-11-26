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В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины 

Lenta.ru 45 минут назад
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной в сфере энергетики.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским], и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — отметил Путин, открывая встречу.
Также на мероприятии были затронуты вопросы готовности энергетического комплекса России к работе в зимний период, По словам Новака, его подготовка идет круглогодично, и на сегодняшний день все регионы приступили к отопительному сезону.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер добавил, что к настоящему моменту на 11 объектах и линиях систем газоснабжения проведен планово-предупредительный ремонт.
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Теги:
Экономика , Алексей Миллер , Александр Новак , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газпром
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