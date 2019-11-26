Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой
Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой
Личный счет
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро
Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.10
70.49
70.65
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.93
+0.09 Золото
1457.54
+0.01 РТС
1438.57
–0.42
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1019
–0.0014
11.11
1.1033
22.11
12.11
31.10

Миллер назвал условия транзита газа через Украину 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Россия выдвинула условия Украине для транзита газа
Фото: РИА Новости
Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что Украине важно быстро решить технические проблемы по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС).
«Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки», — заявил Миллер на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.
Он уточнил, что это — технические проблемы, однако они очень важны, и их необходимо решить как можно скорее.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Газета ВЗГЛЯД описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной, а также рассказывала о неожиданном шаге Киева навстречу Газпрому.
Видео дня. В России началась «Черная пятница»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Верховный суд определился с вопросом о сроке давности налоговых преступлений Верховный суд определился с вопросом о сроке давности налоговых преступлений В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока – 2» благодаря США В Киеве понадеялись на срыв запуска «Северного потока – 2» благодаря США Набиуллина предупредила об опасности банковских операций в евро Набиуллина предупредила об опасности банковских операций в евро
Комментарии 
Теги:
Экономика , Алексей Миллер , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газпром , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой
Названы регионы с самой дорогой шаурмой и шавермой
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
В Кремле обсудили газовое будущее России и Украины
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ 3
Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро
Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро
В Госдуме напомнили о льготах вместо детского пособия
В Госдуме напомнили о льготах вместо детского пособия 1
Видео
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
20:23
Москвичей ждут нововведения в сфере ЖКХ
Личный счет
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
01:05
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение