Россия выдвинула условия Украине для транзита газа

Миллер назвал условия транзита газа через Украину

Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что Украине важно быстро решить технические проблемы по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС).

«Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки», — заявил Миллер на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Он уточнил, что это — технические проблемы, однако они очень важны, и их необходимо решить как можно скорее.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Газета ВЗГЛЯД описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной, а также рассказывала о неожиданном шаге Киева навстречу Газпрому.