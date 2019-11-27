Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
В Европе решили ударить по российскому газу
Экономика
Более миллиона вакансий: в России не хватает работников
Экономика
Киев назвал сроки заключения соглашения по газу с РФ
Экономика
«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу»
Компании
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
28.11
$
63.9722
–0.0517
€
70.4398
–0.0761
ММВБ
27.11 13:00
$
63.9725
+0.0325
€
70.4150
+0.0050
Forex
27.11 15:00
$
63.9766
+0.0016
€
70.4140
–0.0150
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.14
€
70.38
€
70.59
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
€
71.42
Индексы и котировки
Brent
64.50
+0.11
Золото
1458.40
–0.03
РТС
1448.60
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1008
–0.0003
12.11
1.1011
24.11
13.11
01.11