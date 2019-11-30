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Украина назвала главную причину интереса к российскому газу 

Lenta.ru + ещё 37 1 час назад
Киев назвал главную причину интереса к российскому газу
Фото: globallookpress.com
Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа через свою территорию, чтобы получать от этого доход. С таким заявлением выступил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель в эфире телеканала «Украина», передает ТАСС.
Он добавил, что Киев стремится выполнить европейские условия поставки газа.
«Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности», — уточнил Оржель.
Ранее в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал два условия при заключении с Россией нового транзитного договора: европейские правила и долгосрочный транзит. По его словам, это является вопросом безопасности Украины и Европы.
Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. На Украине рассчитывают на долгосрочный контракт, а в России выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года планируется запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.
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Комментарии63 
Теги:
Экономика , Алексей Гончарук , ИТАР-ТАСС
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